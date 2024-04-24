Сведения в отношении Индивидуального предпринимателя подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона
Сведения в отношении Индивидуального предпринимателя подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона
Московское областное УФАС России рассмотрело обращение Министерства имущественных отношений Московской области о включении сведений в отношении Индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных участников аукциона
Согласно представленным сведениям, Индивидуальный предприниматель, признанный победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, не подписал договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.
В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, Министерство направило обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания Индивидуальным предпринимателем договора подтвержден представленными Министерством документами. Индивидуальный предприниматель в рассмотрении обращения участие не принимал, доказательств, опровергающих позицию Министерства, не представил.
Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении Индивидуального предпринимателя подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.