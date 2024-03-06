Сведения в отношении ООО «АЛЕКСПРОМ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ Одинцовского городского округа Московской области «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба», в отношении ООО «АЛЕКСПРОМ» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание в 2023 году услуг по промышленной уборке для нужд МБУ «ЗРЭС».

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АЛЕКСПРОМ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.