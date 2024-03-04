Сведения в отношении ООО «АВГУСТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» МИД Российской Федерации», в отношении ООО «АВГУСТ» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ФГБУ СП «Курорт парк «Союз» МИД России».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АВГУСТ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.