Сведения в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Администрацией городского округа Пущино, в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Администрация заключила с Обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» подлежат включению в РНП.