Сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОЯРУС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Министерство расторгло контракт в одностороннем порядке.

Согласно представленным сведениям Министерство заключило с Обществом контракт на выполнение работ по обслуживанию двух трансформаторов на объекте.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОЯРУС» подлежат включению в РНП.