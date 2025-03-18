Сведения в отношении ООО «ЕОК «ОСНОВА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту зданий, внутренних и внешних сетей отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий и помещений, закрепленных за МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЕОК «ОСНОВА» подлежат включению в РНП.