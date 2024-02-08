Сведения в отношении ООО «ФАВОРИТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Администрацией г.о. Серпухов Московской области, в отношении ООО «ФАВОРИТ» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Администрация направила в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Администрации через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Администрации поступило уведомление об уклонении Общества от поставки материалов для строительства систем наружного освещения.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ФАВОРИТ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.