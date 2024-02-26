Сведения в отношении ООО «ГРАНИТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МОУ «СОШ №33», в отношении ООО «ГРАНИТ» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ГРАНИТ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.