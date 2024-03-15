Сведения в отношении ООО «ЮНА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ МВД Российской Федерации «Балашихинское», в отношении ООО «ЮНА» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Управление заключило с Обществом контракт на приобретение сухого корма для служебных собак в рамках государственного оборонного заказа для нужд МУ МВД России «Балашихинское» на 2024 г.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Управление расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЮНА» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.