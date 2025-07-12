Мошенники разводят будущих студентов под видом приемной комиссии, выманивая код Госуслуг

Всем поступающим стоит быть начеку, ведь мошенники придумали новый способ обмана. Они выдают себя за приёмную комиссию и сообщают о потере аттестата, а затем просят предоставить код из личного кабинета на портале госуслуг. Об этом сообщает Mash.

Сценарий начинается с утечки информации: преступники получают доступ к личным данным потенциального студента — его ФИО, номеру СНИЛС, ИНН и номеру телефона. Они сверяют эти данные с открытыми списками абитуриентов и выходят на контакт с жертвой.

Затем злоумышленники представляются сотрудниками приёмной комиссии и сообщают о проблеме с заявлением, аттестатом или справкой.

«Чтобы всё срочно исправить, предлагают записаться на приём — для этого просят ввести код из СМС. На деле — это доступ к "Госуслугам"», — приводится в публикации.

Затем на электронную почту поступает поддельное сообщение о блокировке аккаунта. В сообщении содержится требование срочно позвонить по указанному номеру.

Звонит человек, который представляется сотрудником службы безопасности. Он говорит, что для предотвращения мошенничества необходимо оформить кредит на максимальную сумму. Это якобы позволит снизить рейтинг мошенников. После оформления кредита деньги нужно незамедлительно перевести на «безопасный счет».

После развода мошенники мгновенно испаряются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).