Сведения в отношении ООО «КАН-СТРОЙ 1» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.
В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) на автомобильных дорогах городского округа Кашира.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России
Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КАН-СТРОЙ 1» подлежат включению в РНП.
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.