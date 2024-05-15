Сведения в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского г.о., в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» для включения в РНП*.
Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.
В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на разработку архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной и рабочей документации для благоустройства детского сквера.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.