Сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» подлежат включению в реестр
Сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» для включения в РНП*.
Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Люберцы Московской области и их элементов в 3-ем Почтовом отделении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.