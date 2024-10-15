Сведения в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта «Спальный корпус на 170 мест (корпус Б) 6 этажей» в ФБУ Реабилитационный и учебный центр ФСС РФ.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.