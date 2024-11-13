Сведения в отношении ООО «СЛУЖБА ПОЖАРНОГО СЕРВИСА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в ГБУЗ МО «МОКПТД» во втором полугодии 2024 года.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.