Сведения в отношении ООО «СТРОЙ-СТК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «СТРОЙ-СТК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Серебряно-Прудская центральная районная больница», в отношении ООО «СТРОЙ-СТК» для включения
в РНП*.
Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оснащению медицинских учреждений Московской области стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками в целях повышения энергетической эффективности и надежности энергоснабжения государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СТРОЙ-СТК» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.