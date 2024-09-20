Сведения в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству переходной площадки на территории г.о. Коломна в д. Борисовское.