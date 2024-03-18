Сведения в отношении ООО «ТК ТРАНСАВТО» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Государственной инспекцией труда в Московской области, в отношении ООО «ТК ТРАНСАВТО» для включения в РНП*.

Согласно представленным сведениям Государственная инспекция труда в Московской области заключила с Обществом контракт на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Государственная инспекция труда в Московской области расторгла контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТК ТРАНСАВТО» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.