Сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 94 федерального медико-биологического агентства», в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» для включения в РНП*.
Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку молочных продуктов питания для нужд учреждения в 2024 году.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.