Свела с соперницей: раскрыто, кто познакомил Диброва с новой возлюбленной

Личная жизнь 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва приобрела неожиданный поворот — его новая возлюбленная появилась в жизни шоумена благодаря содействию бывшей супруги Полины. По информации источников KP.RU , именно 36-летняя Полина Диброва познакомила экс-мужа с некой женщиной, когда у самой уже складывались отношения с миллиардером Романом Товстиком.

Новая избранница Диброва описывается как деловая и достаточно серьезная женщина, судя по всему, с непростой историей. По информации источников, пассия потеряла мужа, а также воспитывает несколько детей.

Подтверждением серьезности отношений, по данным КП, стала их недавняя совместная поездка на Бали, хотя поездка омрачилась курьезным инцидентом — перед вылетом в Сеть попало видео с Дибровым и расстегнутой ширинкой, что ведущий позже объяснил во время стрима неудачными брюками. Параллельно с новым романом Дибров принял решение о продаже семейной виллы в Подмосковье за 570 млн рублей, планируя переезд в Москву.

«Дмитрий сейчас встречается с многодетной вдовой. Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно», — ранее рассказали KP.RU знакомые телеведущего.

В то время как Дибров строит новые отношения, его бывшая жена Полина погрузилсь в профессию: она впервые снялась в реалити-шоу «Миллионер в Индии», а в настоящее время находится на Мальдивах с участницами своего женского клуба. При этом Полина арендовала дом неподалеку от бывшего семейного гнезда, чтобы обеспечить детям возможность регулярно видеться с отцом. Сама она сейчас проживает вместе с сыновьями, возлюбленным Романом Товстиком и тремя его старшими детьми, в то время как трое младших детей Товстика остаются с его бывшей супругой Еленой, с которой бизнесмен продолжает судебные тяжбы.

Стоит отметить, что сам Дибров новости и подробности про возлюбленную не подтверждал и пока никак не комментировал.

Ранее сообщалось, что Дибров раскрыл причину продажи роскошной виллы «Полина» в Подмосковье.