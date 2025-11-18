Оскандалившийся Дибров раскрыл причину продажи роскошной виллы «Полина» в Подмосковье

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу свое роскошное загородное поместье в элитном поселке Лапино под Одинцово в Московской области. Это связали с разводом звезды с Полиной, так как вилла носит одноименное название. Однако адвокат Александр Добровинский опроверг эти слухи, пишет REGIONS .

Стоимость виллы площадью 1200 квадратных метров оценивается в 570 миллионов рублей. Недвижимость, которую Дибров приобрел после свадьбы с четвертой женой Полиной, была обустроена по ее вкусу и даже получила неофициальное название «Полина». Интерьер дома дополнен портретами супруги телеведущего.

Особняк включает гостиную с камином и роялем, просторную кухню-столовую, а на втором этаже расположены главная спальня, две детские комнаты, три ванные, две сауны и зона отдыха. В числе дополнительных помещений — оранжерея, бассейн, спортивный зал, солярий и личный кабинет Диброва, доступ в который был ограничен для других членов семьи. Информация о продаже вызвала волну слухов о возможном разводе или финансовых проблемах телеведущего.

Официальное опровержение распространил адвокат Диброва. По его словам, «просто так совпало одно с другим». Он подчеркнул, что решение клиента не связано с изменениями в личной жизни.

Сам Дибров объяснил продажу сугубо бытовыми причинами — усталостью от постоянных переездов между областью и городом. Телеведущий планирует переехать в Москву, чтобы сократить время на дорогу и сосредоточиться на столичных проектах.

Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. По предварительным сведениям из СМИ, причиной стал роман с женатым бизнесменом и общим другом семьи Романом Товстиком. У пары трое сыновей. Дети остались жить с Полиной, но она сняла дом недалеко от виллы Дмитрия, чтобы сыновья могли беспрепятственно общаться с отцом. Отметим, что у самого Товстика также шесть детей и был долгий брак.

Обсуждение развода не прекращалось с лета, однако осенью у поклонников появились новые темы для пересудов. Например, недавнее видео с мастурбирующим у машины человеком, который был похож на Диброва. Сам он ответил, что стал жертвой шантажа.