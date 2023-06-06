«Свелись мужик с зоны и быдланка»: россияне осудили участников бытовой ссоры, которая закончилась поножовщиной

В ДНР мужчина попытался зарезать сожительницу из-за того, что она сказала, что расплатится с таксистом натурой. Кадры трагической ссоры обнародовал «Типичный Донецк».

Действительно ли девушка «заплатила» за поездку водителю необычным способом или лишь в состоянии алкогольного опьянения сказала так сожителю, неизвестно. Однако ситуация закончилась плачевно. Мужчина снимал видео, где сначала оскорблял, а потом бил «изменщицу». После девушка сама записала видео, на котором лежит на окровавленном полу.

«Ты пришла ко мне извиняться и напоролась на нож. Тебе (рану — Прим. ред.) зашьют, потому что я о тебе побеспокоился. <...> Я уже сидел, меня опять закроют», — говорит мужчина в кадре.

Пользователи Сети негативно высказались по поводу поступка женщины, а также призвали наказать мужчину.

«Свелись мужик с зоны и быдланка, готовая «раздавать» всем налево и направо и потом рассказывать это напрямую своему мужчине. Это люди, у которых ход мыслей не такой, как у нормальных, поэтому нам их и не понять»; «Дамочка, конечно, не права. Но ни у одного человека нет права лишать жизни другого. Изолируйте его от общества, пока не стало поздно», — пишут россияне.

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