Решил «прикольнуться» и сжег: общественность не поверила заявлениям отчима парня, который поджег друга

Подросток решил «прикольнуться» и поджег друга на детской площадке в Москве. Об этом сообщил SHOT после беседы с отчимом поджигателя.

По словам приемного родителя 14-летнего подростка, ребята дружили и конфликтов между ними не было. А облили они друг друга бензином ради шутки. Однако после инцидента родители ребят общий язык не нашли — мать пострадавшего мальчика один раз позвонила с угрозами. Также, по данным журналистов, соседи ребят рассказывают, что на поджигателя до происшествия 8 раз писали заявления в полицию.

«Я думаю, что в ситуации виноваты родители. И пострадавшего, и поджигателя»; «8 заявлений? Почему такой проблемный ребенок ходил в школу с детьми? Надо было разобраться с ним, а потом уже пускать к другим ребятам; «После информации о 8 заявлениях я не верю, что это был пранк», — пишут пользователи Сети в комментариях к новости.

На данный момент «пранкер» находится в изоляторе временного содержания (ИВС). По данным СМИ, еще до инцидента он стоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних за «антиобщественное поведение». За жизнь пострадавшего продолжают бороться врачи. У подростка ожог тела 80%, в том числе сильно обожжены глаза и дыхательные пути.

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