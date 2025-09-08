Свердловский боец СВО не смог получить выплаты из-за потери документов

Участник специальной военной операции из Качканара, Свердловская область, не мог получить компенсацию за полученное ранение из-за пропажи необходимого документа, как сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

По информации депутата, военнослужащий получил ранение в сентябре 2024 года и провел следующие два месяца в госпитале. Тогда же военно-медицинская академия, расположенная в Санкт-Петербурге, отправила по почте справку, определяющую степень тяжести ранения, на домашний адрес бойца.

Без этого документа получение положенных страховых выплат было невозможно. Однако к лету 2025 года документ так и не был доставлен. В связи с этим военнослужащий обратился за помощью к Максиму Иванову.

Разобравшись в ситуации, депутат инициировал запрос в военную прокуратуру. В результате, как написал Иванов, справка была обнаружена и передана военнослужащему.

Это подтверждалось не только официальным ответом прокуратуры, поступившим в адрес депутата, но и личным сообщением от самого бойца, который выразил свою благодарность в личной переписке. Депутат поблагодарил силовое ведомство за оперативную работу.

