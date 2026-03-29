Свет уже вернули: комиссия проверит причины аварии на подстанции «Бережки»

На подстанции ПС38 «Бережки» в муниципальном округе Егорьевск 28 марта в 20:00 случилось аварийное отключение электроэнергии.

Без света остались жители Егорьевска (район Старого города, 1‑й и 4‑й микрорайоны, улицы Механизаторов, 1 Мая, 20 лет Октября, 8 Марта), деревень Бережки и Заболотье — это 49 многоквартирных домов, частный сектор и ряд ключевых объектов инфраструктуры — 4 центральных тепловых пункта, канализационно‑насосная станция № 2, квартальная котельная и водозаборный узел.

Всего без электроснабжения оказались 6701 человек. По части адресов подачу электричества восстановили в течение часа, полностью проблему устранили к полуночи. Совместная комиссия АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» 30 марта выяснит причины аварии и разработает меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем, сообщил представитель энергокомпаний.