Светлая седмица и Пасха: названа окончательная дата главного православного праздника в 2026

Пасха в 2026 году придется на 12 апреля, что сместило график переходящих торжеств и постов. Верующих ждет поздняя Светлая седмица, а Благовещение совпадет со Страстной неделей.

В 2026 году православные христиане встретят Пасху 12 апреля. По данным церковного календаря, эта дата относится к поздним, поэтому все переходящие праздники и богослужения сдвинулись на более поздний период относительно прошлых лет.

Великий пост, начавшийся 23 февраля, продлится вплоть до 11 апреля. Непосредственно перед главным христианским торжеством верующие отметят два важных события: Лазареву субботу (4 апреля) и Вход Господень в Иерусалим, более известный как Вербное воскресенье (5 апреля). Спустя 40 дней после Пасхи, 28 мая, наступит Вознесение Господне, а на 50-й день, 7 июня, православные будут славить Святую Троицу. Накануне Троицы, 30 мая, установлена родительская суббота для особого поминовения усопших.

Среди непереходящих праздников, имеющих фиксированные даты, выделяются Сретение (15 февраля) и Благовещение (7 апреля). В текущем году Благовещение приходится на дни Страстной седмицы, поэтому традиционное послабление в виде рыбы не допускается. Летняя череда торжеств включает Рождество Иоанна Предтечи 19 июня и день памяти апостолов Петра и Павла 12 июля. Осенью верующие отметят Успение Богородицы 28 августа, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября, а также Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Завершают год декабрьские праздники: Введение во храм 4 декабря и Рождество Христово 7 января.

Календарь 2026 года предусматривает четыре многодневных поста. Великий пост завершится 11 апреля. Петров пост установлен с 15 июня по 11 июля, Успенский — с 14 по 27 августа. Рождественский пост начнется 28 ноября и закончится 7 января 2027 года. Для поминовения родных отведены родительские субботы: 28 февраля, 7 и 14 марта (в рамках Великого поста), а также Димитриевская 31 октября. Сплошные седмицы, когда посты в среду и пятницу отменяются, включают Святки, Масленицу, неделю о мытаре и фарисее, а также Светлую седмицу, которая продлится с 13 по 18 апреля.