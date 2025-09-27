Светлаков и Малахов вычеркнуты из дела о теракте в подмосковном «Крокусе»

В судебном процессе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» двое публичных лиц, находившихся в зале во время нападения, не фигурируют в списках свидетелей. Как пишет «Газета.Ru» ссылаясь на тг-канал Mash, комедийный актер и ведущий Сергей Светлаков и тележурналист Андрей Малахов присутствовали на рок-концерте группы «Пикник» в марте, но их не вызывали для дачи показаний в Мосгорсуд.

Отмечается, что Светлаков публично делился подробностями пережитого ужаса, рассказывая, как прятался от террористов в коридоре вместе с другими людьми. Малахов, по информации издания, предпочел не афишировать свое присутствие на трагическом концерте.

При этом судебные слушания характеризуются беспрецедентным масштабом: планируется допросить около 800 свидетелей защиты, а официальный статус потерпевших получили почти 1,7 тысячи человек.

Напомним, что трагедия в подмосковном Красногорске унесла жизни 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения. Материальный ущерб от атаки боевиков, применивших автоматическое оружие и поджог, оценивается следствием примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что количество исков по делу о теракте в «Крокусе» превысило 30.