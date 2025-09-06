Количество исков по делу о теракте в «Крокусе» превысило 30

Количество исков от потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холле» превысило 30. Об этом РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса, отметив, что на заседании в четверг еще двое пострадавших потребовали компенсации за убытки и моральный вред.

Размеры новых исков пока не раскрываются. Рассмотрение уголовного дела о теракте во Втором западном окружном военном суде началось в августе в здании Мосгорсуда. Однако вскоре процесс был закрыт для публики по просьбе прокуратуры из соображений безопасности.

Нападение на концертный зал в Красногорске произошло 22 марта 2024 года. Террористы открыли стрельбу по зрителям и подожгли помещение. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 получили ранения. Ущерб от атаки оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности.

