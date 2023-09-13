Светлаков предположил, как познакомились Воля и Утяшева

Как пишет портал «Дни.ру» , ссылаясь на источник в социальных сетях, юморист позволил себе сказать лишнее, пошутив про знакомство двух звезд.

Стало известно, что Сергей Светлаков решил вновь примерить на себя образ героя из телепередачи «Наша Раша». Сделав это, он стал подкалывать Павла Волю, при этом отпуская довольно резкие шутки в адрес знаменитости. И ладно бы, если они касались его одного. Но нет, Светлаков переключился на жену своего коллеги.

Так он намекнул, что гимнастка, возможно, наткнулась на Пензенского комика тогда, когда брала палку на улице. Видимо, таким образом Светлаков решил высмеять худое телосложение Воли. При этом он считает, что «пламенная женщина» крутит своим супругом как ей угодно, сворачивая образную палку в обруч.