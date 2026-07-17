Светловолосый среди темноволосых: американец рассказал, почему всегда чувствовал себя чужим в семье

В США две семьи подали иск к больнице Unity в Графтоне, утверждая, что 36 лет назад там перепутали их новорожденных сыновей. Как сообщает KKTV , история вскрылась в 2024 году, когда 36-летний Джереми Моррисон из Колорадо сделал ДНК-тест и узнал, что родители ему не родные.

По его словам, он всегда чувствовал себя в семье чужим — светловолосым ребенком среди темноволосых родственников, но даже не подозревал, что стал жертвой халатности медиков еще в младенчестве.

С помощью еще одного теста тетя Моррисона вышла на Кайла Байлина, который родился в той же больнице и в тот же день с разницей в несколько часов. После этого семьи обвинили Unity в подмене детей. В больнице вину отрицают: руководство заявляет, что весь персонал того времени давно уволился, а записи не сохранились, и никаких доказательств ответственности медучреждения найдено не было. При этом родители уже встретились со своими биологическими сыновьями, а сами Моррисон и Байлин пока не виделись.