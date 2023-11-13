Светлый город»: в селе Тарасовка Пушкинского округа установили 17 опор и 24 уличных светильника

В рамках госпрограммы «Создание современной комфортной городской среды» и подпрограмма «Светлый город» в селе Тарасовка установлено 17 опор и 24 светильника. Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов совместно с активистами проекта «Городская среда» Единой России. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.