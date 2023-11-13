Светлый город»: в селе Тарасовка Пушкинского округа установили 17 опор и 24 уличных светильника
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В рамках госпрограммы «Создание современной комфортной городской среды» и подпрограмма «Светлый город» в селе Тарасовка установлено 17 опор и 24 светильника. Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов совместно с активистами проекта «Городская среда» Единой России. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.
По его словам, всего в текущем году на территории Пушкинского округа построено 10 объектов, установлено 125 опор, смонтировано 215 светильников, 4,4 км изолированных проводов и более 1 км кабельной линии.
«Также отмечу работу МАУ „Пушкинская электросеть“ — с начало года по округу заменено 5 550 перегоревших ламп и 1 800 светильников», — добавил Красноцветов.