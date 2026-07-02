Светофор погас на главном перекрестке Челябинска: кто встал на регулировку и как теперь проехать
«Доступ»: светофор на Ленина и Свердловского в Челябинске отключили на ремонт
В центре Челябинска на пересечении проспектов Ленина и Свердловского вышел из строя светофор. Как передает корреспондент Агентства новостей «Доступ», отключение связано с проводимыми ремонтными работами.
На перекрестке дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые в ручном режиме регулируют движение, обеспечивая проезд машин и безопасность пешеходов. Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут и по возможности выбирать пути объезда.