Светофорные объекты восстановили в шести округах Московской области

В ведомстве уточнили, что ремонт светофоров провели в черте города Подольска на улице Кирова, в Коломне на улице Зеленой, в Зарайске на улице Московской, в Домодедове в деревне Щербинка и в Мытищах вблизи деревни Подрезово. Еще два объекта отремонтировали в Ступине на улице Пушкина и на улице Советской в рабочем поселке Михнево. Отметим, что специалисты проводят обследования дорожной сети региона на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.