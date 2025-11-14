Световой фонтан и новые зоны отдыха: как преобразился сквер на улице Нерудной в поселке Сычево
Фото: [МАУ "Волок-Медиа" (Волоколамское СМИ)]
В поселке Сычево Волоколамского округа открыли обновленный сквер на улице Нерудной. Территория преобразилась в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Главная достопримечательность — световой фонтан, который уже стал новой точкой притяжения для жителей. В сквере также появились качели для детей и взрослых, новые дорожки, скамейки, зеленые насаждения и зоны для отдыха. Для безопасности установили LED-освещение и видеокамеры.
Открытие сквера прошло с торжественной церемонией: красную ленточку перерезали первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников и представитель сычевского отделения Совета ветеранов Валентина Семенова, поблагодарив всех, кто участвовал в проекте по благоустройству этой территории.