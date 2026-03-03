Свидание в Гуково превратило дом в саркофаг: 38-летний мужчина залил бетоном женщину во время свидания

Житель Гуково расправился с женщиной во время свидания. Цитату сохранить. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Согласно материалам дела, в ночь на 13 февраля между 38-летним хозяином дома и его 45-летней гостьей вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес знакомой удар по голове каким-то твердым предметом. Травма оказалась смертельной. Чтобы избежать наказания, преступник, находившийся в состоянии опьянения, решил избавиться от улик самым изощренным способом: он сбросил тело погибшей в подпол своего жилища и залил его бетоном. В отношении задержанного возбуждено дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщает aif.ru, жертвой стала 45-летняяодинокая мать, воспитывавшая сына-инвалида. Роковое знакомство, приведшее ее в дом убийцы, состоялось на одном из интернет-сайтов.

У женщины остались 18-летний сын и престарелый больной отец. Она была единственной кормилицей в семье. Родной отец юноши, узнав о случившемся, отказался принимать сына, мотивируя это тем, что ребенок ему чужой.

Друзья семьи не оставили родственников в беде. Подруга погибшей временно приютила и молодого человека, и пожилого мужчину. Сейчас она пытается решить их жилищную проблему. Анна при жизни занималась оформлением жилья для сына, и Татьяна намерена довести это дело до конца.

«Она успела выбить Жене комнату, но, видимо, не до конца. То есть документы на недвижимость я у подруги нашла, но нужно будет уточнить. Займусь этим, потому что надо парня с дедушкой определить куда-то побыстрее. Жилья у них нет. Пока сложно о чем-то думать, надеюсь, что поскорее разберемся с этим», — говорит она.

Ранее психолог Алексеева предостерегла от спешки при онлайн-знакомствах.