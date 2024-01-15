«Свидетели Иеговы»* замечены в причастности к финансированию ВСУ в ДНР

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике, через экстремистскую организацию проходили внушительные суммы, которые прямиком направлялись на счета вражеских вооруженных формирований.

«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время УФСБ по республике проводит необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всей цепочки перевода денежных средств, а также причастных к финансированию неонацистских бандгрупп.

* — запрещенная в России экстремистская организация