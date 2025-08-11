Свидетели по делу Марии Ковальчук рассказали свою версию о травмировании модели

В марте 2025 года девушку нашли на дороге с многочисленными травмами после таинственного исчезновения с вечеринки в отеле Five Jumeirah Village. Некоторые предположили, что модель пострадала во время экстремальной и трешовой тусовки, которые тайно проводятся в ОАЭ.

Однако участники той злополучной встречи опровергли неправомерность мероприятия, а также открестились от обвинений в причинении вреда модели. 19-летний Артем Папазов, 29-летний Александр Лаптинский и 19-летняя Александра Мерцалова — все они были на той вечеринке и только сейчас представили свою версию событий.

По их словам, Ковальчук сама попросилась в их номер после пропуска рейса в Таиланд. Блондинка якобы вела себя странно с самого начала, так настойчиво умоляя ее впустить. Папазов отметил, что девушка попросила поставить у них чемодан.

Кульминацией вечера стал побег модели. Свидетели утверждают, что Ковальчук в истерике перелезала по балконам 18-го этажа, говорила о нежелании жить, а затем исчезла на пять часов. Они отметили, что охрана видела модель.

«К вечеру Мария начала истерить и вести себя неадекватно. Говорила, что у нас все хорошо, а у нее внутри пустота и что мы ее больше не увидим. После этого зашла в бассейн в халате, начала курить, стоя по пояс в воде. Продолжала истерить, не отвечала на наши вопросы, потом начала перелезать на соседний балкон. Это было на 18-м этаже», — рассказала одна из участниц.

После девушка сбежала в халате на стройку и пропала. Больше до трагических известий о не было слышно.

Участники опровергают, что в номере было море алкоголя и наркотиков. Что до украинской модели: никто не видел, чтобы она выпивала вовсе. В новой компании блондинка провела несколько дней, но ранее не пыталась сбежать и выглядела, по словам собеседницы, как «невинная овечка».

Особые вопросы вызывает состояние модели при обнаружении: помимо переломов, странные повреждения скальпа и частично обрезанные волосы. При этом следствие дело закрыло, а сама Ковальчук официальных обвинений не выдвигала.

