Участница скандальной вечеринки в Дубае с моделью Ковальчук обвинила ее в клевете

Конфликт вокруг инцидента в Дубае, где украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы, приобретает новые обороты. Как пишет журнал «СтарХит», одна из обвиняемых — Милена Долганова, чье имя прозвучало в рассказе девушки в интервью Ксении Собчак, публично опровергла версию пострадавшей.

По словам Долгановой, она и трое других молодых людей — Александра Мерцалова, Артем Папазов и Александр Лаптинский — познакомились на вечеринке и практически не были знакомы с Ковальчук до инцидента.

Она утверждают, что 10 марта 2025 года девушка сама обратилась к ним за помощью, когда проспала свой рейс, а на следующий день у нее случилась истерика с попыткой суицида.

«Начала кричать, говорила, что не хочет жить. Сначала пыталась перелезть через балкон, а мы были на 18-м этаже. Но мы помогли ей залезть обратно. Она все повторяла: "Вы такие классные ребята, а у меня вот в жизни не все хорошо. Мы с вами больше не увидимся". Почему вдруг произошла истерика, мы не знаем», — рассказала Милана.

Она обвинила Ковальчук в разжигании национальной вражды и клевете, отметив, что все четверо готовятся подать иск в суд.

Тем временем сама Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии. В интервью Собчак, которое вышло на YouTube-канале блогера 21 июля, модель рассказала, как оказалась на дороге в Дубае с тяжелыми травмами. В этом рассказе Ковальчук назвала имена вышеупомянутых людей. Мать девушки считает, что именно они причастны к ситуации, в которой оказались Мария.

Сама Ковальчук после произошедшего призналась, что больше не планирует заниматься продажей интимных фото и хочет получить образование в сфере нейл-индустрии.

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