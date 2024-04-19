Свидетельства на право подготовки трактористов в Подмосковье теперь будут оформлять в режиме онлайн
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Образовательные организации Подмосковья, занимающиеся подготовкой будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, теперь смогут оформлять свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, новая услуга появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в „цифру“, но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза — с 15 до пяти», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Воспользоваться услугой по выдаче свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Им необходимо заполнить электронную услугу, приложить скан-копии документов, а также оплатить госпошлину.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.