Свидетельства на право подготовки трактористов в Подмосковье теперь будут оформлять в режиме онлайн

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в „цифру“, но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза — с 15 до пяти», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.