Свиную ДНК нашли в «Мусульманской» колбасе крупного производителя

В образцах мусульманской колбасы, выпущенной крупными российскими предприятиями, обнаружены следы свиной ДНК. Как сообщил телеграм-канал SHOT, экспертиза вареной колбасы из мяса птицы, произведенной ОАО «Царицыно» и АО «Сочинский мясокомбинат», выявила присутствие свиных компонентов.

Стоит отметить, что данный ингредиент не был указан в маркировке продукта, что может быть связано с попыткой снижения производственных затрат. Использование неуказанных в составе компонентов, происхождение которых неизвестно, повышает риск пищевых отравлений, так как такое сырье могло быть просрочено, приобретено незаконным путем или произведено в ненадлежащих условиях.

В пресс-службе Сочинского мясокомбината пояснили, что продукция, в которой ранее обнаружили ДНК свинины, не относится к категории халяль, а наименование «Мусульманская» используется исключительно в маркетинговых целях. Компания утверждает, что состав колбасы соответствует информации на упаковке, и отрицает намеренное использование несоответствующего сырья.

По словам представителей компании, наличие фрагментов ДНК свинины в продукции может быть следствием остаточных явлений на производственном оборудовании или нарушения правил хранения, когда продукты из разных видов мяса хранятся рядом.

В компании также отметили, что в России отсутствуют нормативные документы, устанавливающие допустимый уровень содержания ДНК свинины в продукции, а выявление ДНК носит качественный характер и может быть обусловлено минимальным присутствием вещества.

В связи с этим производитель выражает сомнение в версии Россельхознадзора о снижении себестоимости продукции путем добавления незаявленного ингредиента. Компания подчеркивает, что используемое в «Мусульманской» колбасе мясо птицы дешевле свинины, а учет сырья и готовой продукции ведется в полном объеме через систему «Меркурий».

Ранее сообщалось, что в Москве араб избил жену из-за палки «Еврейской» колбасы со свининой.