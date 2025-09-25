Свирепый зверь проткнул мужчину и подбросил его на рогу

Испанский матадор Серафин получил тяжелые травмы во время выступления в Мадриде после внезапной атаки быка. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время корриды в Мадриде произошел инцидент с участием известного матадора Серафина Марина. При восьми тысячах зрителей бык атаковал тореадора, нанеся ему серьезные травмы.

Инцидент произошел в воскресенье. В тот день 42-летний Марин выполнял серию стандартных пассов с плащом. После очередного прохода животное внезапно изменило поведение, вонзив рог в область паха матадора и подбросив его в воздух. Упав на землю головой вниз, тореадор потерял сознание от полученных повреждений.

В медицинском учреждении у Марина диагностировали глубокое рваное ранение на бедре и сотрясение мозга. Сам матадор позже признался, что не ожидал такой стремительной атаки и в текущем сезоне больше выступать не сможет.

