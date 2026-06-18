Священник Береговой развеял миф о запрете на ношение вещей умерших и дал совет окропить их святой водой

В Русской православной церкви нет запрета на ношение или использование вещей, оставшихся после умерших людей. Об этом в беседе с RT заявил священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, чаще всего люди спокойно пользуются имуществом покойного и не испытывают по этому поводу сомнений. Однако иногда возникает вопрос о старых платках, заношенной одежде или обуви — и тогда проблема неожиданно сакрализируется.

Береговой посоветовал окропить вещь святой водой, если что-то смущает, а также освятить дом или квартиру, доставшиеся в наследство. При этом он уточнил, что освящение жилья связано не с умершими, а с благословением тех, кто будет там жить сейчас. Верующий, по его мнению, не станет относиться к вещам умершего предосудительно.