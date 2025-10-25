Священник из Челябинска отец Игорь дал советы по 100-процентному сохранению семьи

Протоиерей Челябинской епархии Игорь Шестаков утверждает, что залог крепких семейных отношений — это преемственность и ответственность между супругами. Об этом, сообщает пресс-служба Челябинской епархии, клирик заявил на круглом столе «Диалог о семейных ценностях: от теории к практике», который прошёл на женском форуме «Стальное кружево Урала».

Протоиерей обратил внимание на то, что церковь настоятельно рекомендует парам, которые планируют венчание, предварительно проконсультироваться со священником. На этих встречах обсуждаются важные аспекты, такие как взаимопонимание между супругами и роль семьи в воспитании детей.

«Обсуждая традиционные ценности, надо, наверное, вспомнить, что самой главной из них является преемственность. Если вы видели крепкий брак своего деда, своего отца, вы поневоле будете следовать этому матричному коду», — отметил отец Игорь.

Отец Игорь отметил, что обсуждения брака с будущими супругами, готовящимися к церковному венчанию, всегда проходят с предельной откровенностью. Это делается для того, чтобы каждый осознавал всю глубину обязательств, которые он на себя берет. Он подчеркнул, что важно постоянно говорить об ответственности, и при этом делать это достаточно жестко, не подбирая мягких выражений.

Ранее священнослужители Подмосковья раскрыли отношение к стерилизации питомцев.