Священник из ЯНАО отправился поддержать батальон «Росомаха» в ДНР

Священнослужитель Григорий Тиунов церкви Архангела Михаила из Ноябрьска отправился в Донецк, чтобы поддержать местных жителей и ямальский батальон. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Психологической поддержке участников СВО уделяется много внимания. Одни из участников этой миссии — священники, которые проводят духовное окормление бойцов. Иерей Григорий Тиунов посещает Донбасс не впервые: он навещал земляков в декабре 2022.

«Сегодня священнослужитель Храма Архистратига Божия Михаила иерей Григорий Тиунов, многодетный отец из Ноябрьска уехал в Донецк, в расположение ямальского батальона «Росомаха», для духовного окормления бойцов», — говорится в сообщении.

Также священники проводят службы, крещения и исповедования для желающих.

Ранее священнослужитель побывал в колонии для пленных и рассказал, почему бойцы ВСУ не хотят возвращаться домой.