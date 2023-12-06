Священник из Рязани назвал способы перестать завидовать богатству и положению окружающих

При наблюдении за жизнью других человек невольно поддается сравнению. По словам настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумена Луки, важно состязание не за богатство, земные блага и почет, а за благочестие. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что при обращении внимания на добрые качества и помыслы окружающих человек возрастает в величии души своей.

По мнению священника, важно уступить время не погоне за мирским и суетным, а взращиванию в своей душе добрых ростков, появившихся из наблюдений за достижениями ближнего.