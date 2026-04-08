Священник Лукьянов предложил открывать центры помощи матерям прямо при роддомах

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов сообщил РИА Новости , что центры защиты материнства и детства допускается организовывать на базе родильных отделений больниц.

«Патриаршая комиссия призывает создавать на базе родильных отделений больниц "центры защиты материнства и детства" — и там помогать женщинам готовиться к рождению детей, проходить реабилитацию после родов. Также эта мера поможет сохранить ценных специалистов», — заявил Лукьянов.

Как отметил священник, в Церкви рассчитывают, что действующие в России меры по поддержке семей и ограничения на проведение абортов в частных клиниках в конечном счете приведут к росту рождаемости, а значит, возникнет потребность в специалистах для оказания помощи роженицам.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ просит принять закон, защищающий беременных от давления.