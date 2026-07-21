Священник назвал две главные просьбы, с которыми идут к Казанской иконе: от ополчения до свадьбы

Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко в беседе с « Абзацем » рассказал, о чем принято молиться перед Казанской иконой Божией Матери. По его словам, этот образ — один из самых почитаемых в православии, и его вспоминают в двух ключевых направлениях.

Исторически икона сопровождала ополчение Минина и Пожарского, освободившее Москву от интервентов, поэтому перед ней можно и нужно молиться во всяких сложных военных обстоятельствах. Кроме того, Казанский образ традиционно считается покровителем семьи — это венчальная свадебная икона, которой благословляют молодых на брак, и к ней обращаются в семейных обстоятельствах.

Отец Филипп также напомнил, что подателем всех благ и Спасителем является Господь Иисус Христос, а когда верующие молятся Божией Матери или святым, они просят их ходатайства перед Богом. По его словам, молитва матери имеет особое значение, и обращаться к ней нужно не только в беде, но и в благополучные времена, благодаря Господа и Божию Матерь за их милость.