Священник назвал три признака приближающегося апокалипсиса: от лжепророков до пожаров

Первым признаком он назвал духовный упадок общества: по его словам, люди все чаще отходят от веры, забывают о Боге и теряют способность к состраданию, а беззаконие становится нормой. Вторым сигналом служат участившиеся природные катаклизмы — масштабные лесные пожары, засухи, наводнения и рост уровня моря, о чем, как напомнил священник, предупреждал Христос, говоря о грядущих «гладах, морах и землетрясениях по местам». Третьим признаком он назвал распространение лжепророков, предостерегая верующих от поиска духовной помощи у шарлатанов и рекомендуя обращаться за советом непосредственно в храмы. При этом официальная позиция РПЦ остается неизменной: время конца света никому не известно, и Церковь призывает не к паническому поиску знамений, а к духовному трезвению.