Священник объяснил, как поступить, если не успел на похороны близкого человека

Священник Андрей Ефанов рассказал, как церковь оценивает ситуацию, когда человек не успевает на похороны родственника. Его ответ опубликован в журнале «Фома», передает Regions .

По словам священника, оценка зависит от обстоятельств. Если человек сделал все возможное, но опоздание было вызвано внешними факторами, а не нежеланием участвовать в прощании, вины в таком случае нет. Ефанов отметил, что особенно часто подобные трудности возникают при поездках за границу из-за длительных перемещений и оформления документов.

Он также уточнил, что участие в отпевании — не единственный способ молитвы за умершего. Если покойный был крещен, его можно поминать дома в личной молитве или подавать записки в храм независимо от того, где находится человек.

