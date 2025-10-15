Священник объяснил, как правильно поминать усопших без еды и алкоголя на кладбище

Подобные действия противоречат христианским традициям и не имеют отношения к поминовению усопших. Об Этом православный священник Андрей Смирнов заявил в беседе с Regions.ru .

По словам священнослужителя, во время родительских суббот и религиозных праздников некоторые россияне устраивают на кладбищах застолья, что превращает места захоронений в места отдыха. Отец Андрей подчеркнул, что такое поведение напоминает языческие обряды и не выражает истинной скорби по умершим.

Он также добавил, что душе покойного не нужны ни еда, ни питье — ей необходимы молитва и добрые дела живых. Вместо застолий на кладбище священник советует ухаживать за могилой, зажечь свечу и прочитать молитву об упокоении.

По словам Смирнова, гораздо уместнее раздать сладости и продукты нуждающимся после литургии, чем оставлять их на надгробиях. Церковь призывает проявлять уважение к памяти умерших и соблюдать благоговейное поведение при посещении кладбищ.

